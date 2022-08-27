По его мнению, Запад должен использовать желание Путина жить для полной капитуляции России.

США могут договориться с Китаем о дальнейшей судьбе президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Путина больше интересует собственная жизнь. И он понимает сейчас, что ему нужно добиваться срочного перемирия. Поэтому он не пошел на эту провокацию. Но почему не пошел? Он совершил преступление. Были убиты 20 человек в атаке на поезд в Днепропетровской области, но на полномасштабные преступления – ковровая бомбардировка Киева, ликвидация военно-политического руководства Украины, которых от него требовали ультрафашисти, он не пошел. Потому, что он хочет жить", - пояснил эксперт.

Відео дня:

По мнению политолога, Запад должен использовать желание Путина жить для полной капитуляции России.

"В эти дни я много размышлял на эту тему и мне пришла в голову такая идея, что неплохо бы американцам поговорить об этом с Китаем. Китайцы могут уговорить его, он им поверит – предложить забрать всех своих детей, любовниц, любимого друга Ковальчука или Патрушева, и поехать в Китай, чтобы там зажиточно жить. В эти дни стало понятно, что это его уязвимое место. Он не хочет судьбы Каддафи, он понимает, что этот лом уже стучит ему в спину. И мне кажется, что при удачном разговоре с китайскими товарищами, которые также не заинтересованы в продолжении войны по экономическим причинам, все может получиться", - отметил Пионтковский.

По словам политолога, китайцы устроили своеобразный тест.

"Толкая Путина на войну, они руководствовались словами Лао-Цзы: "Мудрый должен сидеть на берегу реки и ждать, пока труп врага проплывет мимо тебя". Они ждали, какой труп проплывет. Если бы Запад, американцы не осмелились оказать военную помощь и Путин победил бы, то перед ними проплыл бы труп американского врага. А сейчас перед ними явно плывет труп Путина. Нужно их убедить подобрать этот труп", - подытожил он.

Как ранее сообщал УНИАН, только один мировой лидер может обеспечить Путину тихую старость, когда он проигрывает войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: