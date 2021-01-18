Как в Москве судят Навального / фото REUTERS

Судебное заседание, на котором Алексею Навальному изберут меру пресечения, проводится прямо в отделе полиции в московских Химках.

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Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на его адвоката Ольгу Михайлову. Суд должен был начаться в 12:30 мск, Михайловой сообщили об этом за несколько минут до этого времени. Фактически заседание началось несколькими минутами позже.

Глава сети штабов Навального Леонид Волков опубликовал в соцсетях фото уведомления о суде. 

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Задержание Навального в России

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Автор: Дмитрий Захаров