Адвокату сообщили об этом за несколько минут до начала заседания.

Судебное заседание, на котором Алексею Навальному изберут меру пресечения, проводится прямо в отделе полиции в московских Химках.

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Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на его адвоката Ольгу Михайлову. Суд должен был начаться в 12:30 мск, Михайловой сообщили об этом за несколько минут до этого времени. Фактически заседание началось несколькими минутами позже.

Глава сети штабов Навального Леонид Волков опубликовал в соцсетях фото уведомления о суде.

Задержание Навального в России

Накануне Алексей Навальный вернулся в РФ из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом «Новичок».

Самолет с ним должен был сесть в аэропорту «Внуково», куда стянули силовиков и съехались его сторонники, но в итоге приземлился в «Шереметьево».

На паспортном контроле к Навальному с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора политик согласился, его задержали.

За несколько минут до задержания Навальный заявил, что прав и ничего не боится.

На задержание Навального остро отреагировали лидеры ряда стран и международные организации.

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Автор: Дмитрий Захаров