Длина забора на южной границе Эстонии составляет 40 километров.

Эстония завершила строительство забора на границе с Российской Федерацией. Длина сооружения на южном рубеже Эстонии составляет 40 километров.

"Нашей целью является высокотехнологичная современная пограничная инфраструктура", – сказал в комментарии Politico министр внутренних дел Эстонии.

По его словам, восточная граница ЕС, которая проходит вдоль эстонской границы, должна быть оснащена самым современным оборудованием, системами безопасности и наблюдения беспилотников. Проект должны завершить в 2025 году.

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Отмечается, что Эстония хочет усилить охрану своей границы на фоне растущего беспокойства относительно недружественных действий России в отношении других стран ЕС. В частности, издание напомнило, как Россия создала искусственный миграционный кризис на границе с Финляндией.

"У нас нет усиленного давления. Но, конечно, мы готовы, если это произойдет. Покрыть почти 340 километров границы – нелегкое дело, независимо от того, речь идет об инфраструктуре ограждения на материке или системах наблюдения на воде", – добавил Ляанемец.

Какие еще страны возводят забор на границе с РФ

Эстония – не единственная страна, которая решила усилить безопасность территорий, граничащих с РФ, путем возведения забора. Так, в ноябре 2023 года правительство Финляндии предложило потратить на строительство забора вдоль границы с Россией 139 миллионов евро. В финском Управлении пограничной службы страны заявили, что планируют построить забор длиной в 130-260 км.

Также о строительстве забора на российской границе говорят и в Польше. В начале ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о возведении ограждения на границе с Калининградской областью РФ.

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