Министры иностранных дел стран "Большой семерки" призывают немедленно освободить оппозиционного журналиста и остальных политических пленников в Беларуси.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Великобритании, США, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии) и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявили о намерении ввести санкции против Беларуси через принудительную посадку самолета и арест журналиста Романа Протасевича.

Об этом говорится в их заявлении на сайте Европейской службы внешних связей.

"Мы, министры иностранных дел стран G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенного Королевства и Высокий представитель Европейского Союза, осуждаем самым решительным образом беспрецедентный шаг белорусских властей в деле ареста независимого журналиста Романа Протасевича и его компаньонки Софии Сапеги после того, как самолет рейса FR4978, которым они путешествовали, принудительно посадили в Минске 23 мая", - отметили министры.

"Этот шаг подверг опасности пассажиров и экипаж рейса. Это также была серьезная атака на правила, регулирующие гражданскую авиацию. Все наши страны и граждане рассчитывают, что каждая страна будет действовать ответственно в выполнении своих обязанностей в соответствии с Чикагской конвенцией для того, чтобы гражданские самолеты могли летать безопасно и надежно. Мы призываем Международную организацию гражданской авиации срочно рассмотреть эту проблему в соответствии с ее правилами и стандартами ", - говорится в заявлении.

Читайте такжеБеларусь потребовала от самолета Ryanair сажается в Минске еще до того, как получила письмо о "бомбы" - СМИ

Кроме того, министры подчеркивают, что это мероприятие является серьезной атакой на свободу СМИ.

"Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Романа Протасевича, а также других журналистов и политических пленников, удерживаемых в Беларуси. Мы увеличим наши усилия, в том числе с помощью дополнительных санкций, в зависимости от ситуации, с целью повышения ответственности за действия белорусских властей", - подчеркивается в заявлении.

Задержание Протасевича в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель Миг-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что"совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко