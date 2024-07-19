Представитель резиденции Стармера обтекаемо сказал, что британская позиция по этому вопросу остается неизвенной.

На Даунинг-стрит не подтвердили разрешение на использование ВСУ британских дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России.

Как пишет The Guardian, представитель "Номер 10" отметил, что перед этим премьер-министр Кир Стармер очень ясно изложил позицию Британии, из которой следует, что "мы непоколебимо поддерживаем Украину". "Это не изменится, и мы полны решимости поддерживать их столько, сколько потребуется", - заверил представитель Даунинг-стрит.

На вопрос о том, сняла ли Великобритания по просьбе украинского президента Владимира Зеленского ограничения на использование ракет Storm Shadow по целям внутри РФ, чиновник сказал: "Наша позиция не меняется... Мы предоставляем военную помощь для поддержки права Украины на самооборону от агрессиии РФ в соответствии с международным гуманитарным правом. Оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины".

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Ситуация вокруг использования Storm Shadow

10 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ему предоставлено разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории. Он опубликовал фото со встречи с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером и написал: "Сегодня утром я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных целей на территории России...".

После этого начали возникать некие споры с этим разрешением. Британская сторона изо всех сил пытается прояснить ситуацию.

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