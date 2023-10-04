Ему вставили протез вместо тазобедренного сустава.

Еще в 1997 году известный писатель Стивен Кинг попал в ДТП. Тогда его сбила машина, а в результате столкновения он отлетел на несколько метров. Из-за этого Кинг получил множество травм. Еще в то время ему сделали пять операций, потом была длительная реабилитация.

Спустя много лет его правая нога и вовсе отказала. Поэтому было принято решение провести еще одну операцию.

"Мне сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Моя правая нога, которая пострадала летом 1999 года в аварии, наконец-то отказала", - добавил Кинг.

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Стоит отметить, что вместо тазобедренного сустава ему вставили имплант. Сейчас он не может нормально сидеть. Требуется реабилитация.

К слову, в 1997 году Кинг хотел выкупить машину, которая его тогда сбила. Однако не успел. Он мечтал после реабилитации разбить ее бейсбольной битой, но ее просто раздавили на свалке.

Чем известен Стивен Кинг

Стивен Кинг - американский писатель, получивший звание "Король ужасов". Самые популярные его книги - "Оно", "Сияние", "Зеленая миля", "Кладбище домашних животных" и другие.

Кроме того, в марте 2022 года Стивен принял решение отказаться переиздаваться в России из-за её вторжения в Украину.

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