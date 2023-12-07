В Сенате США заблокировали вынесение на рассмотрение законопроекта о дополнительном финансировании, где предусматривались средства на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Известный американский писатель Стивен Кинг раскритиковал членов Республиканской партии после провального голосования по законопроекту о помощи Украине в Сенате США.

"Республиканцы блокируют помощь Украине. Путин их любит", — написал он в соцсети X.

Отметим, что в ночь на 7 декабря (по киевскому времени) в Сенате США состоялось голосование за вынесение на рассмотрение законопроекта о дополнительном финансировании в размере 106 млрд долларов, где предусматривались средства на помощь Украине, Израилю и Тайваню. 61 млрд долларов из этой суммы должен был пойти именно на поддержку Украины. Однако сенаторы провалили процедурное голосование, так и не набрав необходимых 60 голосов.

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Как Стивен Кинг поддерживает Украину

После полномасштабного вторжения России в Украину американский писатель Стивен Кинг поддержал украинский народ. Он опубликовал фото в футболке с надписью "I stand with Ukraine".

Кроме того, Кинг регулярно пишет о российской войне против Украины в своих соцсетях. В частности, в апреле 2023 года он призвал мир хранить Украину в сердцах и не поддерживать умиротворителей.

Он также прокомментировал удар российских оккупантов по многоэтажке в Умани 28 апреля, где погибли более 20 человек, в том числе дети в возрасте от 1,5 до 16 лет.

"Россия убивает все больше украинских мирных жителей, включая детей, с помощью ударов беспилотников. Это не война. Это – терроризм", – написал Стивен Кинг.

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