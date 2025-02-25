По состоянию на конец 2024 года Польша предоставила Украине уже более 24 тысяч терминалов Starlink.

Польша в ближайшее время увеличит количество систем Starlink, чтобы обеспечить украинских военных стабильной связью на поле боя. Такой шаг должен значительно укрепить обороноспособность Украины, пишет Puls Biznesu.

По словам вице-премьер-министра цифровых технологий Польши Кшиштофа Гавковского, эта услуга очень важна для бойцов ВСУ.

Известно, что по состоянию на конец 2024 года Польша предоставила Украине 24 400 терминалов Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Уже в ноябре 2024 года была заказана новая партия систем, которые постепенно получает Украина.

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Отмечается, что Польша одалживает Украине такие терминалы, благодаря чему удается избегать налоговых и юридических трудностей.

"Польша поставляет интернет украинскому обществу и армии. Благодаря Starlink Украина успешно удерживает фронт", - объяснил Гавковский.

Также в издании подчеркнули, что терминалы, которые предоставила Польша, составляют половину всех работающих устройств Starlink в Украине. Стоимость обслуживания и закупки новых систем Польшей в 2024 году составила 120,66 млн злотых (более 1,2 миллиарда гривен), уже в 2025 году планируется потратить на это 186,8 млн злотых (2 миллиарда гривен).

Возможное отключение Starlink в Украине - что известно

Ранее издание Reuters писало, что США угрожают Украине отключить Starlink из-за соглашения по ископаемым. По словам журналистов, такая угроза была озвучена во время встречи спецпредставителя Белого дома по вопросам Украины Кита Келлогга и Владимира Зеленского.

Однако Илон Маск отреагировал на такую информацию и заявил, что Reuters врет, поэтому данные об отключении Starlink являются ложными.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что намеков от команды президента США Дональда Трампа относительно возможного отключения Starlink в Украине не было. Он отметил, что Украина платит деньги за работу Starlink, в частности в этом помогает Польша и Германия.

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