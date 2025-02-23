Зеленский ответил, угрожал ли Трамп отключить Украине Starlink.

Намеков от команды президента США Дональда Трампа о том, что страна может отключить украинским военным системы спутниковой связи Starlink не было. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции 23 февраля.

"В медиа это видели. Должны быть готовы к этому? Да. Соответствующие институты наши над этим работают. Считаю, что отключать нас от Starlink неправильно, ведь речь идет по состоянию на сегодня о 45 тысячах систем. Не буду говорить, сколько их и где они находятся, однако речь идет о тысячах больниц, детских садов, школ, университетов, поэтому без этих систем будет очень сложно", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина платит деньги за работу Starlink, в частности в этом помогает Польша и Германия.

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"Мы платим за это, это не бесплатная помощь. Мы благодарны за эти технологии, но мы за них ежемесячно платим, поэтому пока считаем, что таких рисков нет", - подчеркнул президент.

Также глава государства объяснил, что такое справедливый мир для Украины и гарантии безопасности без членства в НАТО. По его словам, в частности это должно стать членство в Европейском Союзе, финансирование украинской армии численностью не менее 800 тысяч человек.

Кроме того, президент отметил, что пока неизвестно, кто будет контролировать за границей между РФ и Украиной в случае прекращения огня, ведь после "Минских договоренностей" выстрелы и убийства на востоке страны все равно происходили.

"Я думаю, нужно начать с понимания гарантий безопасности, которые нам могут предоставить Европа и США. Это шаг номер один", - подчеркнул Зеленский.

Возможное отключение Starlink в Украине - что известно

Ранее издание Reuters сообщило, что США угрожают Украине отключить Starlink из-за соглашения по ископаемым. По информации журналистов, такая угроза была озвучена во время встречи спецпредставителя Белого дома по вопросам Украины Кита Келлогга и Владимира Зеленского.

В то же время американский миллиардер Илон Маск отреагировал на такую информацию и заявил, что Reuters врет, поэтому данные об отключении Starlink являются ложными.

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