В документе говорится о праве Израиля на самооборону, а также подчеркивается необходимость соблюдения государствами норм международного права при ответе на террористические атаки.

США представили в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по войне Израиля с ХАМАС.

Как сообщает Reuters со ссылкой на документ, проект резолюции призывает к защите мирного населения, а также к "постоянной, достаточной и беспрепятственной" доставке помощи в сектор Газа.

Авторы документа призывают к освобождению заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.

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В документе говорится о праве Израиля на самооборону, а также подчеркивается необходимость соблюдения государствами норм международного права при ответе на террористические атаки.

В документе также говорится о том, что Иран должен перестать поставлять оружие террористическим группам, которые "угрожают миру и безопасности во всем регионе".

Ситуация в Израиле

7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС атаковала Израиль. В ответ Израиль перешел в состояние войны.

США заявили о том, что США разворачивают дополнительную ПВО на Ближнем Востоке и готовят войска. Это решение было принято после подробных обсуждений с президентом Байденом.

По состоянию на 22 октября 2023 года сообщалось о том, что ХАМАС удерживает в секторе Газа более 200 пленных. Идентифицированы тела 1076 погибших израильтян (из них 769 гражданских лиц и 307 военнослужащих). Имена еще 200 убитых мирных жителей предстоит установить.

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