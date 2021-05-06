Американский госсекреталь Энтони Блинкен прокомментировал отношения США и России. В этом контексте он заявил, что его страна готова ответить на любые безрассудные или же агрессивные действия России.
Читайте такжеУ Байдена потребовали от РФ соблюдать свои обязательства и прекратить агрессию в УкраинеОб этом Блинкен сказал в интерью BBC на полях саммита G7 в Лондоне.
Госсекретарь рассказал, что США были сосредоточены на действиях государства - таких как обращение с оппозиционером Алексеем Навальным и вмешательство в выборы.
"Мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения", - сказал он, передает РБК-Украина.
На саммите "Большой семерки" в Лондоне подтвердили поддержку суверенитета Украины. Госсекретарь США и главы МИД Германии и Франции продолжат следить за российской агрессией.
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