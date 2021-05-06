Госсекретарь отметил, что США готовы ответить на любые безрассудные или же агрессивные действия РФ.

Американский госсекреталь Энтони Блинкен прокомментировал отношения США и России. В этом контексте он заявил, что его страна готова ответить на любые безрассудные или же агрессивные действия России.

Читайте такжеУ Байдена потребовали от РФ соблюдать свои обязательства и прекратить агрессию в УкраинеОб этом Блинкен сказал в интерью BBC на полях саммита G7 в Лондоне.

Госсекретарь рассказал, что США были сосредоточены на действиях государства - таких как обращение с оппозиционером Алексеем Навальным и вмешательство в выборы.

"Мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения", - сказал он, передает РБК-Украина.

На саммите "Большой семерки" в Лондоне подтвердили поддержку суверенитета Украины. Госсекретарь США и главы МИД Германии и Франции продолжат следить за российской агрессией.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая