Возможно, Северная Корея пытается избежать санкций и производить собственные полупроводники для программ вооружения.

Южнокорейская спецслужба заявила, что Северная Корея взломала южнокорейские фирмы по производству чипового оборудования. Как сообщает Reuters, хакерские группы Северной Кореи атаковали по меньшей мере двух южнокорейских производителей оборудования для производства микросхем.

"Эта новость появилась после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предупредил, что Северная Корея может устраивать провокации, такие как кибератаки или распространение фейковых новостей, чтобы вмешаться в апрельские парламентские выборы", - говорится в сообщении.

Национальная разведывательная служба (NIS) заявила, что южнокорейские фирмы были ключевой целью северокорейских хакеров с конца прошлого года и призвала к усилению безопасности.

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В частности, по данным NIS, в декабре и феврале Северная Корея проникла на серверы двух компаний, похитив чертежи и фотографии предприятий.

Предполагается, что Северная Корея, возможно, готовится к производству собственных полупроводников из-за трудностей с закупками из-за санкций.

"Пхеньян всегда отрицал свою причастность к киберпреступлениям, хотя Северную Корею обвиняют в кибератаках, принесших миллионы долларов", - сказано в публикации.

Отмечается, что хакеры применили технику под названием "жить за счет земли", которая сводит к минимуму количество вредоносных кодов и затрудняет обнаружение с помощью защитного программного обеспечения.

Ситуация в КНДР - детали

Предполагается, что КНДР приостановила поставки артиллерийских снарядов в Россию. Об этом указывают данные спутникового мониторинга, которые анализирует южнокорейское издание NK Pro. Отмечалось, что несколько российских судов с осени 2023 года выполняли регулярные рейсы между портами Северной Кореи и России, перевозя контейнеры, как считается, с боеприпасами. Однако уже три недели эти перевозки не осуществляются.

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