Сейчас она получает угрозы за обращение в полицию.

Сотрудник российского консульства в Рио-де-Жанейро ударил девушку, которая выступала против войны в Украине.

Как пишет издание Globo, подруга пострадавшей сняла это на видео и опубликовала в сториз в Instagram.

На видео можно увидеть, как мужчина в шортах и рубашке выходит из дверей с территории генконсульства. Затем он подходит к девушке в желто-синей одежде и ударяет ее рукой в область спины. При этом россиянин заявляет: "Еще щас сильнее получишь!".

Увидев подругу пострадавшей, которая снимала происходящее, агрессор потребовал отдать ему телефон, однако к нему подошел полицейский.

По данным издания, все трое являются гражданами России. Их опросили в полицейском участке. Пострадавшая девушка написала заявление о причинении телесных повреждений, ей провели медицинское обследование.

Как пишет "Медуза", сейчас девушкам поступают угрозы уголовного преследования из консульства.

Нападение россиян на украинцев

После начала войны россияне агрессивно реагируют на украинских беженцев за границей.

В июне 2022 года в Германии двое россиян напали на украинку с ребенком за лозунг "Слава Украине". При этом они отрицали свое российское происхождение.

Уже в следующий месяц на пляже в Таллине (Эстония) пьяный мужчина набросился на двух украинок из-за украинского языка.

В августе в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

В сентябре в испанском городе Сан-Себастьяне российский провокатор напал на украинок с обвинениями в фашизме. Мужчина прицепил на сумку колорадскую повязку и начал снимать конфликт на телефон, перекривляя украинский язык.

Во Франции россиянин избил двух украинок из Изюма Харьковской области. Правоохранители уже начали расследование.

В декабре неадекватная россиянка напала на украинку во время отдыха в Турции. Гражданка страны-оккупанта кричала, плевалась и пыталась устроить драку.

"Уходи отсюда. Я сейчас как звездану, то сдохнешь. Тьфу на тебя. Это - фашисты. Зигуйте "Хайль Гитлер" и кричите на весь мир. Придурошная. Дура, дура, дура, дура, дура", - кричала россиянка.

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