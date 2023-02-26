На данный момент известно, что российского диктатора мучают приступы кашля.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину состояние здоровья российского диктатора Владимира Путина значительно ухудшилось.

Как сообщает MailOnline, на кадрах c официальных встреч и выступлений видно, как Путин держится за стол для опоры, стучит неконтролируемо ногами и выглядит неуверенным во время ходьбы.

По информации издания, бывший начальник московского отдела ФСБ генерал Евгений Савостьянов заявил, что Путин плохо понял решительность Запада противостоять ему и не осознал недееспособность своей армии.

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По его словам, Путин находится "в таком психологическом состоянии, что цепляется за любую возможность победить".

Как говорится в материале, Путин отказался от многочисленных публичных выступлений. Также автор материала отмечает, что у Путина явно наблюдаются проблемы с речевым аппаратом. Кроме того, на данный момент известно, что российского диктатора мучают приступы кашля.

Война в Украине и окружение Путина

3 мая 2022 года экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарев заявлял что если вместо президента России Владимира Путина к власти придет его конституционный преемник, премьер-министр Михаил Мишустин, то он будет пытаться остановить боевые действия в Украине.

27 августа 2022 года эксперты зявляли о возможном перевороте в России, свержении Путина и его убийстве.

13 ноября 2022 года в Офисе президента Украины заявляли что Россия "трещит по швам", начался системный процесс дезинтеграции.

По состоянию на 28 января 2023 года сообщалось, что в Кремле идет противостояние между двумя лагерями - Пригожина с Суровикиным и Шойгу с Герасимовым. Причем Путин начал поддерживать последних.

23 февраля 2023 года глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил о том, что в окружении Путина есть агенты украинской разведки.

26 февраля 2023 года политтехнолог, политолог Михаил Шейтельман заявил о том, что окружению Путина не нужны ни сам диктатор, ни Крым, ни Украина.

26 февраля 2023 года стало известно о том, что Daily Express опросил нескольких политиков и экспертов о том, какая судьба может ожидать диктатора.

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