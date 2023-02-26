Нейт Сибли, российский специалист по коррупции, считает, что Путин, скорее всего, умрет в должности

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину уже очевидно, что президент страны-агрессора Владимир Путин вряд ли когда-нибудь добровольно откажется от власти.

Daily Express опросил нескольких политиков и экспертов о том, какая судьба может ожидать диктатора.

Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев отмечает, что здоровье и семейная жизнь Путина всегда были тайной. Обычно политики более открытые, особенно в период выборов, но Путину это никогда не было нужно, поскольку он никогда не шел на настоящие выборы, отмечает Пономарев.

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"Зачем же ему делать это в конце своей жизни?" - добавляет оппозиционер.

Идею о том, что Путин уйдет в отставку, Пономарев считает "невозможной".

Нейт Сибли, российский специалист по коррупции, считает, что Путин, скорее всего, умрет в должности "либо от старости, либо с пулями в спине", даже несмотря на свое огромное состояние.

"В отличие от многих богатых россиян, Путин не планирует мирно уединиться в особняке на Французской Ривьере со своими любовницами", - сказал эксперт.

Эксперт по связям с общественностью Энтони Берр отметил, что маловероятно, что Путин когда-нибудь уйдет в отставку, но подчеркнул, что он уйдет либо на своих условиях, либо на условиях матери-природы.

"Путин будет президентом столько, сколько он захочет, или его здоровье позволит. Я не удивлюсь, если он умрет на работе. Он не сдастся легко, и кто может его вытеснить? Никто. Все его высшие должности в правительстве заняты друзьями со времен его КГБ и все того же поколения. Он даже ловко изменил конституцию, что позволило ему править до бесконечности, сделав современную Россию настоящей автократией", — добавляет он.

Политический эксперт Роджер Гевольб описал здоровье Путина как "самую важную проблему".

"Известно, что трудно судить, особенно на расстоянии и через СМИ, о фактическом психическом или физическом здоровье крупного публичного лица. Конечно, при всех неоднократных доказательствах все еще невозможно сказать, что президент Путин не пригоден для должности", — говорит Гевольб.

Война в Украине и окружение Путина

3 мая 2022 года экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарев заявлял что если вместо президента России Владимира Путина к власти придет его конституционный преемник, премьер-министр Михаил Мишустин, то он будет пытаться остановить боевые действия в Украине.

27 августа 2022 года эксперты зявляли о возможном перевороте в России, свержении Путина и его убийстве.

13 ноября 2022 года в Офисе президента Украины заявляли что Россия "трещит по швам", начался системный процесс дезинтеграции.

По состоянию на 28 января 2023 года сообщалось, что в Кремле идет противостояние между двумя лагерями - Пригожина с Суровикиным и Шойгу с Герасимовым. Причем Путин начал поддерживать последних.

23 февраля 2023 года глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил о том, что в окружении Путина есть агенты украинской разведки.

26 февраля 2023 года политтехнолог, политолог Михаил Шейтельман заявил о том, что окружению Путина не нужны ни сам диктатор, ни Крым, ни Украина.

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