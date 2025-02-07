Великобритания уже имела подобный опыт, и он стал для страны серьезным ударом.

Планы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа резко сократить бюджет на международную помощь могут стать "большой стратегической ошибкой". Это решение может привести к тому, что Китай усилит свое глобальное влияние.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, пишет The Guardian. Он напомнил, что Великобритания уже имела подобный опыт слияния Департамента международного развития с Министерством иностранных дел. Этот шаг стал серьезным ударом по "мягкой силе" Британии в развивающихся странах и за их пределами. Во время визита в Киев Лемми отметил в комментарии Guardian, что Лондон потратил годы на то, чтобы "распутать эту стратегическую ошибку.

Издание отметило, что уже уволены тысячи сотрудников USAID. Программы агентства закрывают по всему миру – в частности в Украине. Речь идет о различных проектах – от программ реабилитации ветеранов до работы независимых СМИ и антикоррупционных инициатив. Они фактически остановились за одну ночь.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы смягчить эти решения, но очевидно, что Соединенное Королевство не имеет ресурсов, доступных Соединенным Штатам", – подчеркнул Лемми.

Международная помощь США: что предшествовало

В январе администрация президента США Дональда Трампа заморозила иностранную помощь в рамках USAID на три месяца, чтобы провести проверки целесообразности выделения средств на различные программы. От этого решения пострадала и Украина – в частности, Минцифры.

Агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа сокращает штат USAID в 30 раз. Только 294 сотрудника агентства сохранят свои рабочие места.

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркивал, что Вашингтон не будет полностью прекращать всю международную помощь. Однако она должна продвигать национальные интересы США, а не быть благотворительностью, добавил он.

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