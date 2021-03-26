В Евросоюзе поддерживают создание Международной платформы негосударственных организаций с целью привлечения к ответственности деятелей режима Александра Лукашенко в Беларуси.

В Европейском Союзе заявляют, что уровень репрессий против мирного населения в Беларуси не уменьшился.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Набилы Массрали.

"Со времени мошеннических президентских выборов, которые состоялись 7 месяцев назад, белорусские власти совершили неприемлемы нарушения прав человека против народа Беларуси. На массовую мирную мобилизацию белорусского народа за демократию и их фундаментальные права власть ответила жестокими репрессиями, произвольными арестами и заключениями, сотнями документированных дел о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения или наказания, в том числе сексуальным и гендерным насилием", - говорится в заявлении.

"Неспровоцированные, произвольные задержания более двух сотен мирных людей по всей Беларуси вчера по случаю Дня свободы показывают, что уровень репрессий, которые осуществляет государство, не уменьшился. Виновные должны понести ответственность", - заявляют в ЕС.

В то же время отмечается, что ЕС вместе с другими международными партнерами возглавляет борьбу с безнаказанностью.

"Вместе с группой стран-членов ЕС и других неравнодушных стран ЕС поддерживает Международную платформу привлечения к ответственности для Беларуси - независимую и непредвзятую платформу по сбору, проверке и хранению документации и доказательств серьезных нарушений прав человека, совершенных в Беларуси во время и после президентских выборов, которые состоялись в августе 2020 года. ЕС поддерживает платформу политически, и как только подготовительная работа будет завершена, поддержит также финансово", - говорится в заявлении.

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Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

19 стран - Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки - поддержали создание международной платформы негосударственных организаций с целью привлечения к ответственности деятелей режима Александра Лукашенко в Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко