По словам премьер-министра Венгрии, если бы Трамп вернулся, российско-украинская война закончилась бы.

Если бы бывший президент США Дональд Трамп вернулся на свой пост, российско-украинская война закончилась бы. Об этом на дипломатическом форуме в Анталии заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Mandiner.

Он сообщил, что на следующей неделе отправится во Флориду, чтобы встретиться с Трампом. Орбан также подтвердил свою позицию о том, что для всего мира, но особенно для Венгрии, важно прекратить войну, "которая идет рядом".

"В Украине также проживают венгры, несколько из которых погибли во время боевых действий. Нам нужен скорейший мир, это в интересах всего мира. ... Если кто-то венгр, то он и европеец", - сказал Орбан.

Он также отметил, что сильный американский президент может остановить войны. В частности, по мнению Орбана, если Трамп вновь станет президентом США, российско-украинская война закончится, а израильский конфликт можно будет решить быстрее.

Позиция Венгрии относительно войны РФ против Украины

Венгрия отказалась предоставить 18 млн долларов на вооружение для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в Будапеште решили использовать эти средства для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в этой стране и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина должна стать буферной зоной между РФ и Западом. При этом венгерский премьер не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО.

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