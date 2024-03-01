По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, его страна выступает за мирные переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Венгрия решила отказаться предоставлять 18 млн долларов на оружие для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время своей пресс-конференции.

"Мы решили использовать эти 18 млн долларов для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада", - отметил он.

По его словам, в Будапеште отказались выделять такие средства, ведь они пошли бы на оплату вооружений, которые отправили бы в Украину.

Видео дня

Сийярто добавил, что власти Венгрии выступают за мирное решение конфликта в Украине, поэтому эти деньги направят на поддержание безопасности и стабильности в Чаде.

Позиция Венгрии относительно войны РФ против Украины

Как писал УНИАН, ранее Петер Сийярто дал интервью российским СМИ, в котором отметил, что Венгрия никогда не принимала и не будет участвовать в действиях, направленных на поставку оружия в Украину.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в НАТО не сможет усилить защиту Европы, поэтому Украина должна стать буферной зоной между Россией и странами Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: