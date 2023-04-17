Сара Билс замечена в финансировании российских оккупантов и распространении кремлевской пропаганды.

Гражданка США Сара Билс, которая служила в Военно-морских силах, администрирует Telegram-канал российской пропаганды Donbass Devushka. Ее учетные записи в Telegram, Twitter, YouTube и Spotify причастны к распространению дезинформации и сливу секретных документов Пентагона.

По информации издания The Wall Street Journal, 37-летняя Билс служила техником по авиационному электронному оборудованию до ноября 2022 года. На канале, где она является администратором, появились не менее четырех документов Пентагона из нашумевшей утечки. Они оставались незамеченными пока 5 апреля 2023 года не появились в соцсетях Donbass Devushka, но уже отредактированные – заниженные данные о потерях россиян.

У этого Telegram-канал еще 14 администраторов по всему миру. Его ведут от имени "российской еврейки из Луганска".

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Билс не признает, что она распространила секретные документы Пентагона. В то же время на ее аккаунтах продавались товары с символикой армии РФ и наемников ЧВК "Вагнера", средства с продажи которых обещали российским оккупантам, которые убивают и грабят украинцев, а также уничтожают города в Украине.

Слив секретных документов Пентагона - что известно

7 апреля стало известно о якобы масштабном сливе секретных документов Пентагона с инфомацией об контрнаступлении ВСУ. Согласно этим данным, якобы руководство США скептически относится к украинской операции по освобождению территорий от российских оккупантов.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Пентагон не имел доступа к планам по контрнаступлению, поэтому данные в слитых документов не правдивы.

13 апреля сотрудники ФБР арестовали 21-летнего военного разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру по подозрению в сливе секретных документов. 14 апреля задержанному предъявили соответствущее обвинение.

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