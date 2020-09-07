В морге родителям не показали тело сына - только лицо. Сами его осмотреть они смогли только дома.

В Минске нашли мертвым 25-летнего футбольного фаната Алексея Демидова.

Читайте такжеПоявилось видео похищения оппозиционерки Марии Колесниковой в МинскеКак сообщает газета Наша Ніва, тело парня обнаружили утром 5 сентября на окраине микрорайона Серебрянка. Он жил с родителями в Боровлянах, работал на автомойке. 4 сентября Демидов вышел на работу, поздно вечером разговаривал с мамой по телефону, однако через час он перестал отвечать на звонки.

В морге родителям не показали тело сына - только лицо. Сами его осмотреть они смогли только дома.

«Были травмы. На голове гематомы, на подбородке как будто вырваны кусочки кожи… Нога перекручена — как будто сломана. Пальцы сбиты, костяшки сбиты на руках. Грязная одежда… Похоже, была драка или что-то такое. Официальное свидетельство о смерти будет через месяц. А в предварительном написали, что причиной смерти стало отравление необнаруженным веществом», - рассказал изданию двоюродный брат погибшего Александр.

При этом, по словам семьи, на теле парня нет ни следов наручников, ни следов побоев дубинкой.

Демидов был фанатом "Динамо", боксировал, в протестах не участвовал. Родственник погибшего отметил, что "в том районе, где его нашли, ему нечего было делать".

Также он отметил, что исчезли и вещи погибшего.

"В морге говорили, что они в милиции, в милиции - что в морге. А в итоге телефона и рюкзака просто нет. А отравление могли и приписать, потому что в 2016 году Алексей попался за то, что пробовал спайсы. Его не посадили, там сажать не было за что. Но на учет какой-то поставили", - отметил он.

В Следственном комитете страны утверждают, что тело парня обнаружили «без видимых повреждений» и смерть, по предварительной информации, «не носит криминального характера». 7 сентября прошли его похороны.

Жертвы протестов в Беларуси: что известно

34-летний Александр Тарайковский, по официальной версии, погиб во время протестов в Минске 12 августа якобы из-за того, что у него в руках взорвалась «самодельная бомба».

22 августа в лесу Партизанского района Минска нашли повешенным Никиту Кривцова, который пропал после протестов 12 августа. Он также был футбольным фанатом.

25-летнего Александра Вихора задержали 9 августа во время протестов в Гомеле и арестовали на 10 суток. В изоляторе у него, по официальной версии, «резко ухудшилось самочувствие», и он скончался в больнице. Родным Вихора заявили, что он умер от «передозировки наркотиками».

25 августа лидер протестов Светлана Тихановская заявила о шести жертвах. Однако количество погибших во время протестов в Беларуси не известно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН