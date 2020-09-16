Она добавила, что Лукашенко получит даже больше этого.

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская готова предоставить нынешнему президенту Александру Лукашенко гарантии безопасности, если он мирно покинет свой пост.

Читайте такжеТихановская – Путину: я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусами Об этом Тихановская заявила в интервью "Левому берегу".

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность", - сказала Тихановская.

Она добавила, что Лукашенко получит даже больше этого. При этом лидер оппозиции отметила, что в этом вопросе будет учитываться мнение всех граждан.

На вопрос о том, почему Украина стала на сторону белорусской оппозиции а РФ - нет, Тихановская ответила, "потому что украинцы, как никто другой, понимают, что сейчас происходит в Беларуси, потому что сами совсем недавно это пережили". "Вы понимаете, для чего мы это делам. Нам... приятно видеть акцию солидарности в Верховной Раде. Мы все были удивлены. И то, что вы прекратили всяческие отношения с белорусской стороной, тоже показывает, что вы принимаете выбор белорусов, выбор большинства... Поэтому очень ценно то, что делаете вы", - сказала Тихановская.

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Евросоюз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет". Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление по Беларуси: назвала выборы нечестными и поддержала введение санкций ЕС.

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Автор: УНИАН