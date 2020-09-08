Силовики проводят обыск, говорят, что возбуждено уголовное дело.

Утром 8 сентября в квартиру редактора отдела новостей TUT.BY, Галины Уласик, пытались попасть силовики. Позже связь с ней пропала.

Читайте такжеВласти Беларуси подтвердили задержание КолесниковойКак сообщила коллегам Галина, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах, передает news.tut.by.

Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь Валерия успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики - у них есть санкция на обыск, возбуждено уголовное дело.

После связь с Галиной и ее дочерью пропала.

В 9.55 двое милиционеров вывели Валерию Уласик, посадили в машину и увезли, она успела сообщить корреспонденту TUT.BY, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП ("участие в несанкционированной акции"). В квартире осталась Галина Уласик, там проходит обыск, привели понятых.

Получить комментарий в МВД не удалось. В СК сообщили, что у них информации по данному поводу пока нет.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Евросоюз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

6 сентября в Беларуси прошел "Марш единства", в котором приняли участие более 100 тыс. человек.

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Автор: УНИАН