По его словам, есть несколько более удачных кандидатов на совместное горное путешествие.

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что категорически не пошел бы в поход с российским диктатром Владимиром Путиным.

Об этом немецкий канцлер заявил на форуме в немецком горном регионе Альгау, сообщает DW.

Отвечая на вопрос, с кем бы из своих коллег он бы пошел в семидневный горный поход, канцлер отметил, что компанию ему могли бы составить президент Франции Эммануэль Макроном и премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, Санчес - "тот, кто мог бы не отставать в плане спорта". Впрочем, есть еще несколько других людей, "которые довольно неплохие".

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В то же время Шольц ответил, что точно не пошел бы в совместный поход с Путиным.

Что еще Шольц говорил о Путине и России

Риторика Шольца в отношении России и Путина лично менялась на протяжении войны и становилась более резкой. Как сообщал УНИАН, Олаф Шольц уверен, что президент РФ Владимир Путин не остановится на Украине - в его планах захват соседних территорий.

Впоследствии Шольц резко ответил на митинге провокаторам, которые назвали его "разжигателем войны". Канцлер ответил любителям Кремля, что если бы у них "было хоть немного ума в голове" они бы назвали разжигателем российского президента Владимира Путина.

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