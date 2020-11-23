Надзирательница также передавала своему любовнику табак и жевательные резинки.

В Австралийском городе Сидней тюремная надзирательница занималась сексом с заключенным и пошла под суд.

Об этом сообщает издание Daily Mirror.

25-летняя Мелисса Гудвин, которая совмещала свою работу с бодибилдингом, семь месяцев поддерживала романтические и интимные отношения с заключенным по имени Кори Лондон. Также она попалась на передаче любовнику контрабандной посылки, в которой были: пачка табака, две зажигалки и упаковка жевательной резинки. В мае ее отстранили от работы, свою вину Мелисса признала.

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Во время судебного заседания, на котором ей озвучивали обвинение в контрабанде, девушка похвасталась фотографией из спортзала. Судья счел это проявлением неуважения к суду.

Во время очередного заседания, на котором было объявлено, что приговор огласят в 2021 году, Гудвин отчетливо пробормотала «какого хрена». За это ее обвинили в неподобающем поведении в общественных местах.

Австралийку подозревали в неуставных отношениях и с другим заключенным, однако из-за отсутствия доказательств обвинения выдвинуты не были.

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Автор: УНИАН