В Австралийском городе Сидней тюремная надзирательница занималась сексом с заключенным и пошла под суд.
Об этом сообщает издание Daily Mirror.
25-летняя Мелисса Гудвин, которая совмещала свою работу с бодибилдингом, семь месяцев поддерживала романтические и интимные отношения с заключенным по имени Кори Лондон. Также она попалась на передаче любовнику контрабандной посылки, в которой были: пачка табака, две зажигалки и упаковка жевательной резинки. В мае ее отстранили от работы, свою вину Мелисса признала.
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Во время судебного заседания, на котором ей озвучивали обвинение в контрабанде, девушка похвасталась фотографией из спортзала. Судья счел это проявлением неуважения к суду.
Во время очередного заседания, на котором было объявлено, что приговор огласят в 2021 году, Гудвин отчетливо пробормотала «какого хрена». За это ее обвинили в неподобающем поведении в общественных местах.
Австралийку подозревали в неуставных отношениях и с другим заключенным, однако из-за отсутствия доказательств обвинения выдвинуты не были.
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