Разработчики применяют подобную ChatGPT технологию.

В Китае начнут выпускать секс-кукол нового поколения со встроенным искусственным интеллектом, что поможет "сосредотачиваться на эмоциональной связи" с человеком.

Как пишет South China Morning Post, производители совершенствуют свою продукцию для улучшения пользовательского опыта. Секс-боты нового поколения в мужском и женском вариантах уже вскоре появятся на полках магазинов. Генеральный директор Starpery Technology Эван Ли рассказал, что такая кукла должна взаимодействовать с пользователями и физически, и с помощью голоса.

"Новое поколение секс-кукол, которые работают с использованием ИИ и оснащены датчиками, могут реагировать как движениями, так и голосом, значительно улучшая опыт пользователя, сосредотачиваясь на эмоциональной связи, а не только на базовых разговорных способностях", - сказал он. Видео дня

Секс-куклы в Китае

По словам Ли, китайский рынок секс-кукол превосходит совокупные продажи Соединенных Штатов Америки, Японии и Германии.

Также его компания занимается разработкой роботов, способных выполнять домашние обязанности, помогать людям с инвалидностью и обеспечивать уход за пожилыми людьми.

К 2025 году они хотят запустить "умного сервисного робота", способного предоставлять более сложные услуги для людей с инвалидностью.

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