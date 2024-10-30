США намерены бороться с экспортом компонентов для военной техники РФ через третьи страны.

США вводят санкции против почти 400 физических лиц и компаний из нескольких стран мира, которые помогают РФ воевать против Украины. Они преимущественно занимались поставками микрочипов, предохранителей и передовой электроники, сообщает Bloomberg.

В своем заявлении Госдепартамент США объявил, что санкции направлены на борьбу с поставками различных компонентов для военной техники в РФ через третьи страны. В список целей вошли компании из Китая, Индии и Турции, которые обвиняются в отправке критически важных компонентов для военной техники.

Кроме того, США ввели санкции против Анны Цивилевой, дочери покойного двоюродного брата президента РФ Владимира Путина. В 2024 году она была назначена заместителем министра обороны России.

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Индийская фармацевтическая компания Shreya Life Sciences Private Limited обвиняется в отправке в РФ большого количества технологий, которые защищены американскими товарными знаками. Среди них передовые серверы, предназначенные для искусственного интеллекта и машинного обучения.

Также под санкции попали швейцарские юристы Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко, которые обеспечивали РФ юридическое прикрытие для обхода ограничений, добавили в агентстве.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил:

"Как показывают сегодняшние действия, мы непреклонны в своей решимости уменьшить и ослабить способность РФ оснащать свою военную машину и остановить тех, кто стремится помочь их усилиям путем обхода или уклонения от наших санкций и экспортного контроля".

США и союзники наложили на РФ тысячи санкций после нападения на Украину в 2022 году, подчеркнули в агентстве. Тем не менее ВВП России может вырасти на 3,5-4% уже до конца этого года.

Отмечается, что после того как США ограничили поставки товаров для военной техники через ОАЭ и другие страны, Индия стала новым перевалочным пунктом. По словам экспертов, страна стала вторым по величине поставщиком критически важных технологий в РФ.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее УНИАН писал, что лидеры стран G7 пообещали сделать невозможным уклонение РФ от "нефтяных ограничений". В частности, это касается ограничения цен на нефть.

Кроме того, европейские дипломаты готовятся усилить санкции против России в случае прихода экс-президента США Дональда Трампа к власти. Они хотят, чтобы европейские санкции остались в силе, даже если Вашингтон изменит тактику.

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