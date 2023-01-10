Ранее в РФ анонсировали проведение совместных учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

Глава правительства Армении Никол Пашинян отказал российскому диктатору Владимиру Путину в проведении очередных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам чиновника, он считает это нецелесообразным, передает Интерфакс.

"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут", - пояснил позицию страны Пашинян.

Отметим, что буквально 1 января 2023 года Министерство обороны РФ анонсировало план о проведении совместных учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении. В мероприятие должны были принимать участие Сухопутные войска России.

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Однако на этот раз политический партнер главы Кремля ответил отказом на инициативу, заявив, что Минобороны страны уже уведомило о своем несогласии коллег из ОДКБ.

Напомним, что в то время как подавляющее большинство демократического мира приостановило партнерство с Москвой в экономической, политической и военной отраслях, Армения на такой шаг не пошла. С момента вторжения российских войск в Украину Пашинян 4 раза посещал РФ, 5 раз встречался с кремлевским диктатором и 15 раз общался с ним по телефону.

Тем временем сам Владимир Путин не слишком доволен своими нынешними отношениями со странами СНГ. Он заявил, что между ними возникают "некоторые разногласия".

Как мы писали ранее, буквально перед Новым годом 2023 Путин попытался "задобрить" своих партнеров. Во время неформального саммита стран Содружества независимых государств он подарил участникам восемь перстней с символикой СНГ и поздравительной надписью и словом "Россия", а один оставил себе.

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