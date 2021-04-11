Представитель Госдепа сообщила, что участники переговоров по ядерной сделке вновь соберутся в Вене в середине следующей недели.

Переговоры по иранской ядерной программе зайдут в тупик, если Тегеран продолжит ожидать отмены всех санкций США, введенных в 2017 году.

Читайте такжеИран отверг предложение ЕС о переговорах с США по ядерной сделкеОб этом заявила представитель Госдепартамента США Джалина Портер. Она отметила, что США призывают Иран к прямым переговорам по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но не готовы платить за это в той или иной форме.

«Если Иран будет держаться за позицию о том, что все санкции, введенные в 2017 году, должны быть сняты, иначе не будет никакого соглашения, тогда мы движемся в тупик», - сказала Портер, передает kommersant со ссылкой на сайт Госдепа США.

По ее словам, было бы лучше, если США и Иран могли сесть за стол переговоров.

«Но платить за это мы не будем. Если они не хотят с нами встречаться, жаль. Просто им будет намного сложнее получить то, чего они, как они говорят, добиваются: взаимного возвращения к соблюдению СВПД, так как намного сложнее вести обсуждения»,— пояснила она.

Представитель Госдепа сообщила, что участники переговоров по ядерной сделке вновь соберутся в Вене в середине следующей недели.

Ядерная сделка с Ираном

В 2015 году Иран подписал СВПД с пятью постоянными членами Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германией. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны международных санкций.

В 2018 году США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции против Ирана.

С 6 по 9 апреля в Вене прошли встречи по восстановлению «ядерной сделки» с Ираном. Комиссии по снятию санкций и по ядерным вопросам планировали составить перечень шагов для возвращения к полному выполнению СВПД. Госдепартамент США заявил о готовности смягчить санкции против Ирана. Речь идет об ограничениях, которые не соответствуют СВПД. По словам президента Ирана Хасана Роухани, Тегеран готов вернуться к обязательствам по ядерной программе взамен на снятие всех санкций.

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Автор: Ирина Погорелая