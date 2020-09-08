Санкции будут продлены на полгода.

Послы Евросоюза в среду продолжат санкции против лиц и субъектов, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины.

Читайте такжеСМИ узнали, почему ЕС не будет вводить санкции против ЛукашенкоОб этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС завтра дадут зеленый свет визовым запретам и замораживанию активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению блока, подрывали территориальную целостность Украины. Продление будет на шесть месяцев, как обычно", - написал Джозвяк.

Санкции Евросоюза против России:

Страны ЕС ввели санкции против россиян после аннексии Крыма Россией. Санкции заключаются в замораживании банковских активов и запрете на въезд в Евросоюз.

Последний раз Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения по 44 компаний за нарушение территориальной целостности Украины 13 марта этого года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН