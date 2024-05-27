Науседа заручился поддержкой общественности благодаря своей позицией по Украине и громкими призывами к союзникам по НАТО укрепить восточную границу военного альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа был избран в воскресенье на второй пятилетний срок, поскольку избиратели балтийской страны подавляющим большинством голосов поддержали преемственность во внешней политике и жесткую линию в отношении России.

Как пишет Bloomberg, по данным избирательной комиссии, Науседа набрал 76% голосов во втором туре выборов после подсчета бюллетеней в 90% округов. Его политический соперник Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы, признала свое поражение.

Война России против Украины доминировала в президентской кампании в стране с населением 2,8 миллиона человек, которая граничит с российским Калининградом на западе и Беларусью на востоке.

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Науседа заручился поддержкой общественности благодаря своей позицией по Украине и громкими призывами к союзникам по НАТО укрепить восточную границу военного альянса.

60-летний Науседа вступил в кампанию в качестве фаворита и, одержав победу в первом туре 12 мая, получил больше одобрений от кандидатов, которые были исключены.

Президент Литвы отвечает за внешнюю и оборонную политику и имеет ограниченные полномочия по внутренним вопросам, но может накладывать вето на законодательство, назначать судей, сотрудников центрального банка и других чиновников. Глава государства также наделяется мандатом на руководство правительством и представляет страну на саммитах ЕС и НАТО.

У Науседы и Шимоните было мало разногласий по вопросам безопасности. На внутреннем фронте Науседа больше апеллировал к избирателям, поддерживающим традиционные семейные ценности, в то время как Шимоните выступала за более инклюзивный подход к таким вопросам, как права ЛГБТК.

Бывший главный экономист SEB Bank в Вильнюсе, Науседа был политическим аутсайдером до своего избрания главой государства пять лет назад. Он получил поддержку социал-демократической партии Литвы, Партии зеленых и фермеров, а также партии "Регионы".

Науседа пообещал обратиться к семейной политике, такой как налоговые льготы и доступ к жилью. Ему придется координировать политику со следующим правительством после того, как 13 октября в Литве пройдут парламентские выборы.

Война в Украине - позиция Науседы

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что западным странам нужно обсудить идею отправки войск в Украину.

"Я приветствовал идею направления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам следует обсудить эту идею. Конечно, лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили ту разведывательную и другую информацию, которой мы располагаем", - сказал он.

Науседа заявлял, что поскольку союзникам не хватает воли предоставить Украине обещанную военную поддержку, Европа должна сыграть более активную роль. По его словам, необходимо немедленно содействовать развитию военных возможностей Литвы и ЕС как через закупки, так и через другое сотрудничество.

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