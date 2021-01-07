Избранный президент Джо Байден подчеркнул приверженность США борьбе за свободу вероисповедания во всем мире.

Избранный президент США Джо Байден поздравил православных христиан с Рождеством.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Мы с Джилл желаем счастливого Рождества православным христианам в США и во всем мире. Это заветное время в этом году выглядит иначе, чем всегда. Многие семьи оплакивают родных, чье место столом теперь пустует, или отказываются от любимых праздничных традиций, чтобы обезопасить друг друга. Тем не менее, празднуя рождение Иисуса Христа, мы помним, что вера, надежда и любовь продолжают освещать путь даже в самые темные дни и поддержат нас в самых тяжелых испытаниях», – заявил Байден.

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«Отмечая важный вклад православных христиан в жизнь США и всего мира, мы подтверждаем право всех людей исповедовать религию по своему усмотрению, а также подчеркиваем свою приверженность делу защиты религиозных меньшинств, которые подчас сталкиваются с дискриминацией и насилием. Мы с надеждой смотрим в наступивший год и вместе с нашими православными сестрами и братьями молимся за мир, справедливость и исцеление во всем мире», – подчеркнул избранный президент США.

Победа Байдена на выборах в США

Сегодня, 7 января, Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Автор: Виктория Токарева