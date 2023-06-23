Ранее участок отобрали у российского посольства.

Российский дипломат незаконно поселился на земельном участке в центре австралийской столицы, который ранее власти страны отобрали у российского посольства. Об этом пишет местное издание Newswave.

После того как австралийские власти специальным законом разорвали ранее заключенный договор с российском посольством на аренду участка под строительство дипломатической недвижимости, на этом участке объявился неизвестный мужчина. Как сообщается, он поселился в строительном вагончике и отказывается покидать участок.

Австралийские власти утверждают, что мужчина обладает дипломатическим иммунитетом, поэтому полиция не может силой вывести его с участка. Однако личность этого человека не раскрывается. Журналисты не смогли найти его в списках публично известных сотрудников российского посольства.

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Впрочем, власти не особо переживают по этому поводу, поскольку не видят явной угрозы со стороны человека, который просто поселился на стройплощадке.

Скандал с российским посольством в Австралии – что известно

Российское правительство в 2008 году взяло в аренду участок земли в центре города Канберра. В 2011 году власти официально разрешили построить на этом месте новое здание российского посольства.

После того, как Россия всей своей армией вторглась в Украину, австралийские власти осознали, что новое посольство РФ строится не так уж далеко от здания австралийского парламента, что потенциально создает угрозу национальной безопасности.

Прошлым летом австралийские власти разорвали договор аренды на этот участок, но Россия подала в австралийский суд и выиграла его. Тогда австралийский парламент принял специальный закон, позволяющий отобрать у России этот участок. Сейчас Россия через суд пытается оспорить уже сам закон.

Происходящее Кремль традиционно объявил "русофобией".

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