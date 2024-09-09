Цены на недвижимость в столице ОАЭ резко выросли после вторжения в Украину.

Британские экспаты вытесняются из Дубая, поскольку недвижимость раскупают богатые россияне после вторжения РФ в Украину.

По данным группы экономистов из Налоговой обсерватории ЕС и Центра налоговых исследований Норвегии, с 2022 года граждане России скупили существующую и строящуюся недвижимость в Дубае на сумму 6,3 млрд долларов, пишет The Telegraph.

В прошлом месяце компания по недвижимости Knight Frank сообщила, что цены в Дубае выросли на 124 процента с 2020 года. И рост цен заставляет британских экспатриантов искать другие варианты, по словам эксперта по недвижимости в королевстве.

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Многие из тех, кто переезжает, ездят на работу в Дубай, который находится в часе-полутора часах езды от Рас-эль-Хаймы.

Мона Джалота, основательница Krypton Global Real Estate, сказала, что получила всплеск запросов от британских экспатриантов, интересующихся переездом из города для более дешевой аренды и покупок.

"Каждый раз, когда происходит глобальный или политический кризис, Дубай остается безопасным местом для инвестиций, поэтому постоянный спрос заставляет цены расти", - заявила она.

Шрути Кришнан из White Window Real Estate сказала, что покупки за наличные у россиян побуждают арендодателей также настаивать на продаже только за наличные.

"Большая часть российского рынка покупает в районах, которые предлагают им действительно высокую арендную плату, поэтому из-за этого цены сильно выросли", - рассказала она, например, в Palm Jumeirah, Downtown Dubai и Creek Harbour, где краткосрочная аренда очень прибыльна.

"Они совершают покупки за наличные, поэтому происходит следующее: они покупают недвижимость за наличные, и когда это происходит, продажа происходит быстрее, и продавцы довольны, поэтому вы видите, что разные продавцы просят продавать только за наличные, особенно после войны".

Это привело к двухуровневому ценообразованию с ценами за наличные и ценами для тех, кто берет ипотеку: продажа за наличные в размере одного миллиона дирхамов ОАЭ теперь эквивалентна продаже в размере 1,25 млн дирхамов ОАЭ клиенту по ипотеке.

Растущая арендная плата также подтолкнула многих в Дубае к покупке, поскольку цены стали эквивалентны ипотеке, сказала Кришнан, однокомнатная квартира в прошлом году стоила 35 000 дирхамов в год, а теперь 50 000 дирхамов в год в районе Dubai South, на дальней окраине Дубая.

Рост цен произошел в то время, когда наблюдался значительный всплеск интереса со стороны британских граждан, желающих переехать в ОАЭ из Великобритании.

Ранее компания John Mason International Movers сообщила о 50-процентном увеличении запросов в этом году от людей, желающих покинуть Великобританию.

Стив Джонстон - один из британцев, недавно покинувших Дубай, где он прожил 27 лет. Родом из Виррала, теперь он платит на 40 процентов меньше за аренду, чем в Дубае, после переезда в самый северный эмират в Объединенных Арабских Эмиратах, Рас-эль-Хайма.

Радиоведущий платил около 4000 дирхамов в месяц за студию, а теперь платит всего 2300 дирхамов, включая бесплатный кондиционер, интернет и электричество, в совершенно новом здании.

"Я вижу, как гораздо больше людей уезжают из Дубая", - сказал он.

Дженнифер Вебстер также делает похожий шаг.

"Мне вручили второе уведомление о выселении за три года, поскольку арендодатели стремятся извлечь выгоду из более высоких арендных ставок на виллы, и я просто не могу позволить себе оплатить расходы на переезд, а затем найти другую виллу для себя, моего мужа и наших двух собак-спасателей, когда цены настолько завышены", - сказала она.

Женщина постепенно переезжает все дальше и дальше от города.

"Даже при этом расходы слишком высоки, и мы живем впроголодь на нашу зарплату каждый месяц, что сводит на нет смысл переезда сюда в первую очередь", - объяснила она.

В отчете Налоговой обсерватории ЕС говорится, что группа обнаружила доказательства "существенного всплеска" интереса со стороны России после начала войны.

"Мы оцениваем, что россияне купили существующую жилую недвижимость на сумму 2,4 млрд долларов в течение двух лет после вторжения и еще 3,9 млрд долларов - объекты недвижимости на стадии строительства. Это примерно на 940 процентов и 1500 процентов больше, чем в предыдущие два года", - сказано в отчете.

Россияне в Дубае - детали

Дочь бывшего министра обороны Сергея Шойгу – Ксения – выехала из России за день до нападения РФ на Украину. Она выехала из страны днем 23 февраля 2022 года - за 14 часов до начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет "Агентство" со ссылкой на информацию из утечки базы пересечения границ. Всего с начала войны РФ против Украины дочь Шойгу летала в ОАЭ семь раз.

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