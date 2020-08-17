Вторжение: в Литве прокомментировали возможную военную помощь РФ для Беларуси

В Литве убеждены, что никаких причин для военной поддержки Беларуси со стороны России нет.

Российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение в страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, комментируя готовность России оказать "помощь" Беларуси на фоне протестов, сообщает " Европейская правда " со ссылкой на агентство Reuters.

Читайте такжеЕвропа отреагировали на протесты в Минске: через два дня лидеры Евросоюза решат судьбу Беларуси

Он добавил, что никаких причин для военной поддержки со стороны России нет, и нет законных или иных оснований для этого.

"Это (военная поддержка. - УНИАН) означало бы вторжение в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости", - сказал Линкявичюс.

Министр добавил, что Россия сильно рискует в таком случае.

"Если она это сделает, перед лицом того, что происходит в Беларуси, на фоне поддержки населения, следует определить, что вторжение не оправдается ни юридически, ни морально, ни политически", - добавил он.

Ситуация в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С ночи 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тыс. участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заявили о готовности оказать "содействие в разрешении проблем" в Беларуси.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram