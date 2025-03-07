Линдси Грэм обвинил Путина в "вызывающем" поведении.

Один из лидеров республиканцев, сенатор Линдси Грэм опубликовал сообщение с обвинениями Владимира Путина в ненадлежащем поведении и открытыми угрозами в сторону России.

Так, в публикации на своей странице в Х Грэм обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он "ведет себя вызывающе и публично не поддается на уговоры президента Трампа".

"Если Путин откажется всерьез сесть за стол переговоров, я надеюсь и ожидаю, что президент Трамп введет дополнительные экономические санкции против банковского и энергетического секторов России, а если потребуется, то и применит масштабные тарифы. Воздействие на и без того слабую экономику России заставит ее сесть за стол переговоров", - заявил Грэм.

Видео дня

Также в публикации Грэм подчеркнул, что за последние 48 часов Украина сделала важные заявления о прекращении огня, соглашении по полезным ископаемым и готовности участвовать в мирных переговорах.

"Пришло время закончить войну между Россией и Украиной справедливо и почетно, как это пытается сделать президент Трамп", - отметил Грэм.

Переговоры о завершении войны

Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что США без колебаний пойдут на новые санкции против российского энергетического сектора, если это ускорит прекращение огня в Украине.

По словам специального посланника Штатов на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, планируется встреча делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии, на которой стороны попытаются согласовать рамки мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

Вас также могут заинтересовать новости: