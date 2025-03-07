Но точную дату в министерстве предпочли не называть.

Министерство иностранных дел (МИД) Саудовской Аравии подтвердило проведение переговоров между представителями Украины и США. Там сообщили, что они пройдут в Джидде.

Согласно сообщению саудовского МИДа, переговоры пройдут "на следующей неделе", но точную дату там не назвали, передает Би-би-си. Накануне о том, что встреча может пройти в Джидде, а не в Эр-Рияде, говорил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

При этом президент Украины Владимир Зеленский уже отмечал, что приедет в Саудовскую Аравию 10 марта а затем его команда останется там для встречи с американцами.

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Напомним, в феврале прошли первые переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. На встрече обсуждались пути прекращения войны в Украине.

Новые переговоры в Саудовской Аравии

Возможной датой переговоров называлось 11 или 12 марта. Корреспондент канала Fox News Джеки Гайнрих сообщила, что переговоры состоятся 11 марта в столице Саудовской Аравии.

По ее информации, в составе американской делегации будут государственный секретарь Марко Рубио, Уиткофф и советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц. От Украины будет глава Офиса президента Андрей Ермак.

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