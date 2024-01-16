По словам главы украинского МИД, это произошло во время переговоров с министром иностранных дел РФ в Анталии весной 2022 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как хотел ударить своего российского визави Сергея Лаврова по лицу. В интервью проекту "Бомбардир" глава МИД отметил, что это произошло во время переговоров с министром иностранных дел РФ вскоре после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

"Самые сложные переговоры — это те, где собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе это позволить. И таких у меня было 2-3 раза так точно. Одни из них - с Лавровым, в Анталии весной 2022 года", - сказал министр.

Как известно, тогда Кулеба назвал переговоры в Турции сложными, сообщив, что участники обсуждали прекращение огня и организацию гуманитарных коридоров.

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Между тем уже появилась реакция Кремля на заявление главы украинского МИД. Так, по словам представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, "неадекватность представителей киевского режима является широко известным фактом".

"В этом, собственно, и проблема - невежественных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги", - сказала Захарова.

Переговори Украины с РФ - последние новости

На днях Пекин призвал Россию и Украину возобновить мирные переговоры. В частности, представитель Китая в ООН заявил, что "все стороны в этом конфликте" должны "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".

До этого США и союзники тайно встретились с Украиной по поводу мирного плана. Россию на встречу не пригласили.

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