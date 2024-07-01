Он утверждает, что Россия производит беспилотники и ракеты, получая поддержку за счет экспорта из Китая.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

"Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны", - подчеркнул Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури".

Он утверждает, что Россия производит беспилотники и ракеты, получая поддержку за счет экспорта из Китая самых современных технологий и электроники.

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В связи с этим, по мнению генсека НАТО, существует необходимость придать содержание партнерству с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для усиления давления на Китай и стабилизации региона в Азии.

Война в Украине - позиция Китая

Китай настаивает, что он не оказывает прямой военной помощи России, но поддерживает прочные торговые связи на протяжении всей войны, а также визитов Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Поддержка Китаем полномасштабного вторжения России в Украину путем предоставления технологий для ракет и другого вооружения является "крупной ошибкой", заявил в среду посол США в Пекине Николас Бернс.

Выступая в китайском финансовом центре Шанхае, Бернс также сказал, что российское вторжение, продолжающееся уже третий год, превратилось в "экзистенциальный кризис" в Европе.

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