Россия ежедневно нарушает перемирие, о котором договаривались при участии США в Саудовской Аравии, но РФ постоянно об этом врет.

Россия должна прекратить врать о прекращении огня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге.

Глава государства напомнил, что 25 марта украинская делегация договаривалась с делегацией США и подтвердила готовность к предложению по энергетическому перемирию.

"А русские о чем-то говорили в другую дату. Я считаю, что то, что они наобещали Соединенным Штатам Америки о нас - не соответствует действительности, потому что они даже то прекращение огня, которое они пообещали... даже то они же сами нарушили. Они сами что-то предложили и сами же нарушили первыми же ударами по Херсону, по энергетике нашей страны", - сказал Зеленский.

Видео дня

Он сказал, что поручил Службе внешней разведки вместе с чиновниками подробно информировать США о каждом нарушении.

При этом, как рассказал Зеленский, россияне американцам отправляли лживые данные, и в частности это делал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В российских сообщениях говорилось о якобы украинских ударах по российской энернетике, но это не соответствует действительности.

Вместе с тем, Зеленский обратил внимание, что Россия не уменьшила количество ударов. Она запускает ежедневно то же количество дронов, не уменьшая их, и то же самое количество ракет, включая баллистику. Эти средства воздушного наступления используются для ударов по украинской инфраструктуре. В частности, если Россия уменьшает удары по украинской энергетике, то бьет по другой гражданской инфрасируктуре.

"Меньше ударов по Украине не было в течение этого месяца. И поэтому, они могут увеличить удары по энергетике, и уменьшить по гражданской инфраструктуре. Не потому, что они хотят. Они хотят бить по нам", - сказал Зеленский.

Украина круглосуточно фиксирует, что Россия неизменно запускает против Украины то же количество средств поражения с воздуха. Зеленский подчеркнул:

"Какой это режим прекращения огня - это опять такая ложь... Если при ударах, меняя направление, количество убитых и раненых больше, то какое это прекращение огня? - Прекратить надо... хотел бы им сказать на их языке. Скажу на украинском - прекратить надо врать. Режим прекращения лжи им нужен".

Энергетическое перемирие - детали

За 22 дня энергетического перемирия, на которое якобы согласилась Российская Федерация, оккупанты убили в Украине в 2,5 раза больше людей, чем за такой же период до "прекращения огня".

Согласно данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, с 25 марта по 15 апреля оккупационные войска восемь раз массированно атаковали украинские города, убив 72 человека, в том числе - 11 детей.

Киев неодеоразова обвинял Москву в нарушении условий перемирия и повреждении энергетической инфраструктуры в разных областях. В России также начали жаловаться на действия Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: