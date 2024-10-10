В учениях будут участвовать более 60 самолетов.

Организация Североатлантического договора в понедельник, 14 октября, начнет учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне. Учения пройдут в Северном море возле Великобритании, Бельгии и Нидерландов:

"В нестабильном мире крайне важно, чтобы мы испытали нашу оборону, укрепили нашу оборону для того, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу".

Учения НАТО

Как известно, Steadfast Noon проводятся ежегодно уже в течение десятка лет. В 2023 году в маневрах участвовали 13 стран Альянса и различные типы самолетов, включая самые современные истребители и американские бомбардировщики B-52.

Каждый год учения проходят в разных странах. В прошлом году тренировочные полеты проходили над Италией, Хорватией и Средиземным морем.

Напомним, Москва продолжает угрожать миру применением ядерного оружия. Профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман считает, что кремлевский правитель Путин оказался в ловушке "классического парадокса ядерного века".

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