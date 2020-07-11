Трамп освободил из тюрьмы своего экс-советника – фигуранта дела о вмешательстве РФ в выборы США

Стоуна признали виновным в ноябре 2019 года в лжесвидетельстве, которое препятствовало правосудию и склоняло другого свидетеля к ложным показаниям.

Президент США Дональд Трамп смягчил приговор в 40 месяцев лишения свободы своему бывшему советнику Рожеру Стоуну, которого признали виновным в лжесвидетельстве.

Об этом сообщает DW.

Стоун стал «жертвой мистификации» в вопросе о России. Существованию этой мистификации "левые и их союзники в СМИ способствовали в течение нескольких лет в попытке подорвать президентство Трампа", говорится в заявлении Белого дома.

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В администрации Трампа убеждены, что экс-советник президента «уже значительно пострадал», и что «с ним обошлись очень несправедливо... Теперь Роджер Стоун – свободный человек».

Стоуна признали виновным в ноябре 2019 года в лжесвидетельстве, которое препятствовало правосудию и склоняло другого свидетеля к ложным показаниям. Присяжные признали ложью показания Стоуна о контактах с представителями сайта WikiLeaks, чтобы получить компрометирующую информацию на демократов.

Суд в Вашингтоне приговорил его к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Он должен был отбывать наказание на следующей неделе.

Также Роджер Стоун был одним из фигурантов расследования о возможном вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай заветировали новый проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предложенный Германией и Бельгией, относительно продолжения трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии еще на пол года.

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