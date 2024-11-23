Байден в своем обращении отметил важность поддержки Украины со стороны США и других стран.

Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

"91 год назад Иосиф Сталин и советский режим спровоцировали Голодомор, насильственный и преднамеренный голод, в результате которого погибли миллионы украинцев. Мы также чтим выживших после Голодомора и их потомков, которые, несмотря на усилия Сталина по подавлению национальной украинской идентичности, построили свободную, независимую и демократическую Украину", - говорится в заявлении Байдена, передает Голос Америки.

Байден снова подтвердил приверженность поддержки Украины. Он подчеркнул, что "почти три года РФ воюет... в попытке стереть Украину с карты мира", но страна остается свободной "отчасти благодаря США и более чем 50 другим странам, которые помогают Украине".

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"Мое послание украинскому народу в этот день ясно: США чтят ваше прошлое и стоят рядом с вами в настоящем", - отметил Байден.

Голодомор 1932-1933 годов

Голодомор был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских селян, проводившейся советской властью. В результате голода умерли приблизительно 5 млн украинцев. Точных данных о количестве жертв нет.

В 2006 году Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа. В 2018 года соответствующую резолюцию приняли в США. А в декабре 2022 года такое решение вынес и Европарламент.

Сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал другие страны принять решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

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