Президент Карабаха Самвел Шахраманян распорядился распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года.

В "Нагорном Карабахе" сообщили о прекращении существования непризнанной республики с 1 января.

Президент Карабаха Самвел Шахраманян распорядился распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, передает Радио свобода.

Населению Карабаха, в частности тем, кто находится за пределами республики, после вступления в силу настоящего Указа, рекомендуют "ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе".

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В указе говорится, что он вступает в силу сразу после публикации.

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