Это произошло на фоне рассмотрения Швецией и Финляндией возможности вступления в НАТО.

Российский самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу в Балтийском море недалеко от острова Борнхольм, сообщает пресс-служба ВС страны.

Ан-30-самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, используемый в военной авиации для воздушной разведки.

Самолет пролетел в направлении воздушного пространства Швеции и ненадолго вошел в него, прежде чем покинуть район.

Шведские Военно-воздушные силы подняли в небо истребители, которые сфотографировали самолет русских.

Министр обороны Швеции Петер Хульквист, комментируя инцидент общественному вещателю, назвал действия РФ "неприемлемыми" и "непрофессиональными", цитирует AP.

Это произошло на фоне рассмотрения Швецией и Финляндией возможности вступления в НАТО после того, как Россия вторглась на территорию Украины.

Москва предупредила, что такой шаг будет иметь последствия, не уточнив детали.

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