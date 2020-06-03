American Interest: Сейчас не время ослаблять давление на Путина и приглашать на саммит G7

Российский автократ ничего не сделал для того, чтобы заслужить прием на американской территории во время саммита G7, все как раз наоборот.

На фоне пандемии и беспорядков президент США вдруг захотел вознаградить Путина членством в G7 и визитом в Вашингтон.

В последнее время все внимание США было приковано к пандемии коронавируса и массовым протестам после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Поэтому несколько последних заявлений президента Дональда Трампа о встрече G7 остались почти незамеченными.

Во-первых, Трамп решил, что он лично проведет саммит в июне в Вашингтоне, несмотря на все тревоги из-за коронавируса. Но потом канцлер Германии Ангела Меркель отказалась приезжать и заставила Трампа отложить встречу на сентябрь. Большую тревогу вызывает то, что Трамп захотел пригласить президента России Владимира Путина. И это ужасная идея. Приглашение для Путина нужно отменить немедленно, - пишет на страницах American Interest директор европейских и евразийских исследований программы Вацлава Гавела по правам человека и дипломатии в Национальном международном университете во Флориде Дэвид Крамер.

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Идея пригласить Путина в США появилась после ряда разговоров Трампа с российским президентом и обмена с Россией медицинской помощью. Она появилась на волне последних комментариев Трампа, в которых он утверждал, что "Россия и мы развили очень хорошие отношения. Как вы знаете, мы работали над нефтяной проблемой вместе". Одно дело помогать россиянам во времена кризиса, даже если его усилил неумелый лидер в Кремле. После США и Бразилии Россия занимает третье место в мире с наибольшим количеством больных COVID-19. Многие эксперты считают, что российские власти грубо недосчитали количество смертей от коронавируса. Но совсем другое дело мириться с Путиным, приглашая его в Вашингтон.

Путин ничего не сделал, чтобы заслужить столь трепетное отношение. Наоборот, российский лидер продолжает свое вызывающее поведение, которое представляет прямую угрозу для американских национальных интересов. Пандемия COVID-19 не замедлила враждебных действий Путина. Он мог даже решить, что западные лидеры слишком заняты борьбой с болезнью, чтобы реагировать на его провокации. Путина нужно сдерживать и противостоять ему, а не протягивать руку и приглашать в США.

Автор напоминает, что Россия продолжает агрессию против Украины и отказывается выполнять обязательства в соответствии с Минскими соглашениями от 2015 года, которые требуют вывода российских войск из украинского Донбасса. Путин дал четко понять, что Россия не собирается возвращать Крым под украинский контроль после незаконной российской аннексии в 2014-м. Более 14 тысяч украинцев были убиты на войне, которая не стала замороженным конфликтом. А еще два миллиона людей были вынуждены переселиться.

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В Грузии российские войска передвинули вглубь страны линию разграничения, определенную соглашением о прекращении огня за 2008 год, которое появилось после вторжения России на грузинскую территорию. Больше десятилетия Москва безнаказанно держит под оккупацией 20% грузинских земель. Россия продолжает запугивать других соседей, особенно Беларусь. Энергетические перебои и давление с целью добиться размещения российских военных баз стали повседневной тактикой, которую Кремль использует в регионе.

Россия пыталась затянуть на свою орбиту Турцию, которая остается второй крупнейшей военной силой в НАТО. Москва разжигала антизападные настроения в Западных Балканах и даже попыталась устроить переворот в Черногории в 2016 году. Военное вторжение Путина в Сирию, где российские военные совершили многочисленные военные преступления, помогло сохранить кровожадный режим Башара Асада. А недавно Путин отправил своих наемников в Ливию для поддержки мятежа генерала Халифа Хафтара, который пытается свергнуть признанное правительство в Триполи. А Пентагон обвинил Кремль в отправке военных самолетов, чтобы изменить баланс сил в пользу Хафтара.

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Автор пишет, что приглашение Путина в Вашингтон должно вызвать возмущение на Капитолийском холме. Если российский президент приедет в США, это может вручить ему международную легитимность во времена, когда его рейтинг в самой России упал рекордно низко. Это деморализует Украину, которая решит, что Трамп жертвует ею. Это пошлет сигнал, что иностранному лидеру, ответственному за вмешательство в американские выборы в 2016 году, рады на американской земле. Даже несмотря на то, что он, вероятно, уже начал кампанию по вмешательству в нынешние выборы. Лидеры G7 должны бойкотировать такую встречу, если на ней будет президент России. К счастью, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже пообещали, что так и сделают.

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