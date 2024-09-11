Необычное требование России вызывает сомнения относительно возможности визита Путина в Анкару.

Владимир Путин выдвинул требование к Турции, чтобы его самолет во время визита в Анкару сопровождали российские истребители.

Как отмечают в Middle East Eye со ссылкой на неназванные источники, президент России, который не посещал Турцию с 2020 года, выдвинул необычное требование для организации визита - чтобы его самолет сопровождали российские истребители во время полета в Анкару. Источники сообщают, что это связано с беспокойством относительно возможной опасности на маршруте полета, в частности из-за украинских систем ПВО.

Два бывших посла Турции назвали такое требование "чрезвычайно необычным" и маловероятным для выполнения. Власти Турции могут организовать сопровождение иностранных лидеров своими истребителями, но сопровождение самолета Путина российскими самолетами - это прецедент, который может повлиять на безопасность воздушного пространства Альянса.

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Кроме того, российская сторона выразила обеспокоенность относительно безопасности проживания политика в крупных отелях Анкары, которые принадлежат американским компаниям. Альтернативой может стать правительственный дом, однако такой протокол является крайне редким.

Запланированный визит президента России в начале октября теперь под вопросом, поскольку турецкие власти рассматривают возможность отказа от удовлетворения требований российского лидера.

Что известно о визитах Путина в Астану и Азербайджан

Эрдоган и главарь России провели встречу в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Во время мероприятия турецкий лидер сказал, что его государство способно создать почву для соглашения о прекращении огня, а затем и достижения мира между Киевом и Москвой.

Путин посетил Азербайджан 18 августа для переговоров с Алиевым. Во время встречи они обсудили поставки российского газа через Украину.

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