Путин начинает 2025 год с уверенностью в победе, - аналитик Atlantic Council

Зато перед Украиной стоят новые вызовы, от преодоления которых зависит развитие войны в этом году.

Несмотря на активные разговоры о возможности мирных переговоров в ближайшие месяцы, реальность свидетельствует об обратном. Правитель России Владимир Путин не демонстрирует заинтересованности в урегулировании конфликта путем диалога, а украинские военные продолжают готовиться к четвертому году наиболее масштабной войны в Европе со времен Второй мировой.

Об этом пишет научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик ОО "Вернись живым" Николай Белесков в статье для Atlantic Council.

Российский прогресс и украинские вызовы

В течение 2024 года Россия сохраняла инициативу на поле боя, достигая локальных успехов на разных участках фронта, хотя и без значимых стратегических прорывов. Этот прогресс отражает тактические и технологические адаптации российской армии, а также эксплуатацию слабых мест украинских сил, таких как нехватка войск, неэффективное руководство и трудности со снабжением.

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"Выживание Украины как государства сейчас зависит от способности преодолеть эти проблемы в ближайшее время", - пишет аналитик.

Украина с 2022 года воюет с опытной армией. За это время она постепенно потеряла значительную часть своих сил из-за длительных потерь. Молодые перспективные офицеры погибли или подверглись истощению из-за многолетних боевых действий. Набор новых военных стал еще более сложным из-за высоких потерь, отсутствия демобилизации и падения доверия к качеству руководства.

Изменения в мобилизационных законах Украины весной 2024 года не решили проблемы дефицита живой силы. Рекордные показатели дезертирства ухудшили ситуацию, ставя под угрозу способность Украины к обороне.

В то же время Россия, несмотря на собственные потери, использует численное преимущество своего населения и привлекает наемников и мобилизованных за большие денежные вознаграждения. Прибытие северокорейских войск также частично снизило нагрузку на российских вербовщиков.

Что нужно для победы?

Как отмечает Белесков, война на истощение требует эффективного управления ресурсами и решительной поддержки партнеров. Запад имеет значительный экономический и технологический потенциал, чтобы победить Россию, но нерешительность, страх эскалации и разговоры о компромиссе подрывают этот потенциал.

"Только более систематический подход к подготовке и оснащению войск, а также улучшение лидерства и подотчетности могут помочь Украине изменить ход войны", - добавляет аналитик.

Украина и ее союзники должны совершенствовать подготовку солдат и офицеров, обеспечивать координацию между подразделениями и увеличивать объемы военных поставок. Задержки в поставках оружия и неопределенность в долгосрочных обязательствах только добавляют Путину уверенности.

Если Запад хочет изменить баланс сил, он должен демонстрировать решимость и усиливать поддержку Украины. Это станет также вызовом для новой администрации Дональда Трампа.

"Трамп обещал прекратить войну, но без демонстрации силы и поддержки Украины Путин вряд ли согласится на переговоры", - прогнозирует Белесков.

Аналитик также отметил, что Украина находится в критическом моменте, когда решение внутренних проблем и укрепление международной поддержки могут стать решающими для ее выживания и победы.

Завершение войны в Украине - актуально

Напомним, научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк заявлял, что соглашение о перемирии между Украиной и Россией может появиться до Пасхи.

А в немецком правительстве в своем "внутреннем анализе" предположили, что Путин может скоро закончить войну в Украине. Отмечалось, что этот анализ содержит вывод, что "Кремль уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу".

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