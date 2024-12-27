Психоз средств ПВО Кадырова: генерал объяснил, почему РФ сбила азербайджанский самолет

Странным является тот факт, что Россия не разрешила посадку подбитому гражданскому самолету, говорит эксперт.

Сбитие азербайджанского самолета в России - это следствие диктатуры региона. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Наносились удары. В условиях авторитарного режима, что "открутим голову, сбивайте". Психоз небольших средств ПВО Кадырова, которым надо сбивать все, что можно и нельзя. При таком психозе, и при слабых навыках обслуги с точки зрения работы по воздушным целям, с соответствующей задачей сбивать все, они это и сделали", - сказал Романенко.

В то же время он добавил, что показательным является тот факт, что подбитому самолету не позволили сесть на территории России.

Видео дня

"Страх того, что это может быть провокация, что нанесут удар по святому Кадырову - они не дали посадить ни в районе Грозного, ни в городе рядом. Вынужден экипаж лететь через море, подбитый самолет. Мало того, что люди после такого стресса удара и подрыва этой ракеты. Так экипаж вынужден куда-то сажать самолет, полетели в сторону Казахстана...", - добавил Романенко.

Авиакатастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний"

Утром 25 декабря произошла катастрофа на самолете "Азербайджанских авиалиний". Впоследствии стало известно, что из всех пассажиров самолета выжить удалось лишь 29 людям, 38 погибли. Впоследствии появились фото самолета, на которых видны повреждения в результате попадания осколков.

По данным журналистов Reuters, азербайджанский самолет сбила российская система ПВО "Панцирь-С". Кроме того, во время полета средствами РЭБ была заглушена связь для пилотов самолета.

Эту же информацию Euronews сообщили источники в правительстве Азербайджана. По их данным, ракета из системы ПВО была выпущена во время работы против беспилотников в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: