Сегодня в центре состоится масштабный митинг оппозиции / фото "Белсат"
В центре Минска, на площади Победы, где сегодня состоится масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», замечены микроавтобусы с российскими номерами. Из них выходят люди с флагами России, красно-зелеными флагами и так называемыми «георгиевскими» флагами.
Об этом сообщает Белсат в Telegram.
«Нам пишут: эти ребята приехали на «бусиках» с российскими номерами», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Беларуси, в день рождения Александра Лукашенко, запланирована масштабная акция протеста против режима и фальсификации на президентских выборах.
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Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
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