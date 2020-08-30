Сегодня в центре состоится масштабный митинг оппозиции / фото "Белсат"

В центре Минска, на площади Победы, где сегодня состоится масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», замечены микроавтобусы с российскими номерами. Из них выходят люди с флагами России, красно-зелеными флагами и так называемыми «георгиевскими» флагами.

Об этом сообщает Белсат в Telegram.

«Нам пишут: эти ребята приехали на «бусиках» с российскими номерами», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Беларуси, в день рождения Александра Лукашенко, запланирована масштабная акция протеста против режима и фальсификации на президентских выборах.

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Автор: Денис Прядко